Başkale'de kar etkili oldu
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Başkale'de kar etkili oldu

Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.

20.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:34
Başkale'de kar etkili oldu

ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Başkale'de bir çok mahallenin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Güne karla uyanan vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kaynak: AA

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: Başkale'de kar etkili oldu
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