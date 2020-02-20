Başkale'de kar etkili oldu
Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.
Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Başkale'de bir çok mahallenin yolu kapandı.
Belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Güne karla uyanan vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.