Başiskele Cumhuriyet parkında sona gelindi
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Başiskele Cumhuriyet parkında sona gelindi

Başiskele Cumhuriyet parkında sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başiskele Belediyesi tarafından bir süre önce yenileme çalışmalarına başlanan Cumhuriyet Parkı'nda sona gelindi.

Başiskele Belediyesi tarafından bir süre önce yenileme çalışmalarına başlanan Cumhuriyet Parkı'nda sona gelindi.

İlçenin dört bir yanında zamanla yıpranan ve eskiyen parkları yenileyen Başiskele Belediyesi, çocukların ve ailelerin daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yasin Özlü'nün talimatıyla yenilenmeye başlanan Kılıçarslan Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Parkı, yeni futbol sahası ve geleneksel oyun alanlarıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımıza teslim edilecek.

Yer aldığı bölgeye değer katacak Cumhuriyet Parkı'nda 15x30 metre futbol sahası, kent mobilyaları, oyun grupları yer alırken, park alanın zemini ise baştan sona yenilenecek. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla estetik ve doğal güzelliklere kavuşacak 7 bin metrekarelik parka, bölge sakinlerinin huzurla dinlenebilmeleri için kamelyalar yerleştirilecek.

Bunların yanı sıra yağ satarım bal satarım, sek sek, pusula, labirent parkuru gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların da yer alacağı Cumhuriyet Parkı'nda, oyun alanlarının boyama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla kısa sürede bitirilecek olan park aileler ve çocukların kullanımına sunulacak. - KOCAELİ

Başiskele Cumhuriyet parkında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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