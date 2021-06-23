Basın Duyurusu (2021-72)

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) katılacak adayların T. C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00 ile 27 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-15: 30 saatleri arasında İlimiz Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi...

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) katılacak adayların T. C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00 ile 27 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-15: 30 saatleri arasında İlimiz Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre