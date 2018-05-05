Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Adalet Bakanı Gül Nişan Törenine Katıldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin oğlu Halil Özkeçeci'nin nişan törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı.

Gaziantep'ten birçok siyasetçi ve iş dünyasından insanın katılımıyla gerçekleşen törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

M.Eyüp Özkeçeci'nin oğlu Halil Özkeçeci, Hösükoğlu ailesinin kızı Şeyma'nın nişan törenine katılan Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Adalet Bakanı Gül çifte mutluluklar diledi. - GAZİANTEP