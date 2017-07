Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli; "Bu millete kimse diz çöktüremez"

GİRESUN - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Görele Belediyesi tarafından 10'uncsu düzenlenen Kemençe ve Horon Günleri etkinliklerinin açılışına katıldı.

Geldiği Giresun'da bir sürre önce göreve başlayan Vali Harun Sarıfakıoğulları'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli buradan Görele'deki Kemençe ve Horon Günleri etkinliklerinin açılış programın geçti.

Başbakan Yardımcısı Canikli burada yaptığı konuşmada,"Bu milletin suyunu içip ekmeğini yiyip ihanet eden olursa bunun hesabını sorar gereğini yapar. Kimse bu millete diz çöktüremez. "dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli; "Bu festival Karadeniz için çok önemli. Bugüne kadar bu aşamaya gelmesinde emeği olanları kutluyorum. Bu festivale katılamayanların kalbi burada atıyor. Uzun süredir bu festivalleri yapamıyorduk. Ancak bu ülkenin normalleştiğini göstermek için festivaller yeniden başladı.

Buradan bir kez daha sesleniyorum. Bu ülkenin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıramazsınız. Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa bu millet öder ama ezanları susturmaz, bayrakları indirmez. Bunun en canlı örneği 15 Temmuz tarihidir. Bunu anlamadılarsa kendileri bilir. Bu milletin yaptığı en kolay şey desten yazmaktır. İşte Çanakkale destanı. Bunun için bu millete diz çöktüremezler. Bu yüzden bıraksınlar işimizi yapalım. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu milletin suyunu içip ekmeğini yiyip ihanet eden olursa bunun da hesabını sorar gereğini yapar. Dünyada egemen güçler adaletli davranmıyorlar. Dünyada barış yok, adalet yok, barış tesis edilmiyor. Eksik olan bir şey var. O da Osmanlı, Osmanlı torunları. Bu bizim için bir görevdir. Bu sadece 80 milyon için değil kaderini, geleceğini bu millete bağlayanları da düşünmek zorundayız. Birçok şey yaptık anacak yapılacak çok şey var. Terör örgütlerine silah verilirken k biz kendi silahlarınızı üretemezseniz, başkasının silahına güvenerek özgürlüğünüzü koruyamazsınız. Şuanda tankımızı, tüfeğimizi, akıllı bombalarımızı yapıyoruz ama yapacağımız daha çok şey var. "

"Fındık fiyatı üreticiyi memnun edecek"

Fındık fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Canikli; "Hatırlanacağı gibi biz göreve yeni başladığımızda herkesin tek gündeminde fındık vardı. 2002 yılında fındık fiyatı 1,5 TL'deydi. Fakat dolar bazında ise 90 sendti. Üreticimiz 1,5 TL'ye fındığı biz maal edemiyoruz diyordu. Vatandaş fındık fiyatını 1,2 dolar yapın sabitleyin yeter diyorlardı. Şimdi ise 3 dolar TL bazında ise 9 TL'de. Bizim dönemimizde hiçbir fındık üreticisi mağdur edilmeyecek diye söz vermiştik. Sözümü tuttuk mu tuttuk. Bu güne kadar spekülasyonlara itibar etmedik hepsini ezdik geçtik. Fındıkta çok oyunlar oynandı. Fındığın fiyatını aşağı çekip kendi rantlarını yükseltmek istediller fakat başaramadılar. Sözün özü şu sezon yaklaşıyor. Alım zamanı geldiğinde vatandaş memnun olmazsa her türlü yöntemi kullanacağız. TMO'nun fındık alımları dahil her türlü yöntemi kullanacağız. Hem vatandaşımız memnun olacak hem de fındık ihracatından döviz elde edeceğiz. Daha önce 240 bin ton 590 milyon dolar döviz elde edilirken bizim dönemimizde aynı miktarda satılan fındıktan 2.1 milyon dolar elde ediliyor. Neredeyse 4 katı artmış durumdadır.