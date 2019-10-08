Başarılı oyuncu Gülper Özdemir, 'Dünya vatandaşıyım'

08.10.2019 13:41

Proje teklifi ilk geldiğinde Londra'daydım. Gerçi her yerde yas¸ıyorum, Dünya vatandas¸ıyım. Bu günlerde ise ilk kez I·stanbul'da yas¸amayı düs¸ünmeye bas¸ladım, belki bu projeden sonra, neden olmasın? Buraya gidip geliyorum ama tam olarak yas¸amıs¸ sayılmam bu s¸ehirde, hep is¸ için geldim bugüne dek,burada yaşamayı tatmak istiyorum.

YEMEK YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM

Mutfakta çok hamaratım.Otelde kaldıgˆım için yemek yapamıyorum ve çok özlüyorum.Herkes otelde prensesler gibi yas¸adıgˆımızı düs¸ünüyor olabilir. Bir yandan da tabii ki çok güzel, her s¸ey önüne hazır geliyor ama insan bir yerden sonra evinde olmayı özlüyor.

EMPATİ YAPMALIYIZ

Öte yandan güzel oyuncu; Dünya'da bir s¸eyi degˆis¸tirebilmeye gücün olsaydı, bu ne olurdu sorusuna ise 'Herkeste aynı seviyede empati olmasını sagˆlardım. Dünya bambas¸ka bir yer haline gelirdi bence insanlar birbirlerine kars¸ı daha anlayıs¸lı olsalar.'

Kaynak: Bültenler