Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor

Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 yılında yapım çalışmalarına başlanan Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi.

2020 yılında yapım çalışmalarına başlanan Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi. Başkan Kartoğlu, "Marmaray'a ulaşımı kolay hale getirecek proje kapsamında Bahçeşehir'e bir de tren istasyonu yapıyoruz." dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yapılan görüşmeler sonucunda 2020 yılında yapım çalışmalarına başlanan Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağı Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

"Bahçeşehir'e yeni tren istasyonu yapıyoruz"

Proje sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje ile ilçede ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Marmaray'a hızlı ulaşım ve entegrasyon imkanı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehirli komşularımıza müjdesini verdiğimiz ring tren hattı çalışmalarında sona gelindi. TCDD ile imzaladığımız protokol kapsamında Bahçeşehir'e bir de tren istasyonu yapıyoruz. Aynı zamanda bölgede yaklaşık 350 araç kapasiteli otopark alanı ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'ndan alana ulaşımı sağlamak için köprü yapıyoruz" şeklinde konuştuk.

Mahalle mahalle raylı sistem

Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı'nda seferlerin yakın zamanda başlayacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'imizin tüm mahalleleri raylı sisteme kavuşsun diye elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Ring seferlerinin başlamasının ardından Başakşehirli komşularımız Marmaray'a ulaşımında büyük kolaylık sağlanacak" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor
Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor
Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Esra Erol Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:45:02. #1.16#

title