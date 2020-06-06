BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI - 1
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BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI - 1

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.

BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI - 1
06.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:55

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Manşet

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