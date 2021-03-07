Başakşehir'de 10 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
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Başakşehir'de 10 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

07.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:24
Başakşehir'de 10 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Başakşehir, tam 10 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Başakşehir, tam 10 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk 3 puanını aldı.

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında Başkent Ankara'da oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasını son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekip, böylelikle 10 maçlık 3 puan hasretine de son vermiş oldu.

Bugünkü müsabakadan önce son galibiyetini 18. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından evinde Konyaspor, Sivasspor ve Rizespor'la 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'a 5-1, Karagümrük ve Trabzonspor'a da 1-0 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise Kayserispor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 kaybederken, Antalyaspor maçından da golsüz beraberlikle ayrıldı.

Aykut Kocaman yönetiminde ilk 3 puan

Teknik Direktör Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından 23. haftada takımın başına geçen Aykut Kocaman, ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Sonraki 5 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Kocaman, turuncu-lacivertliler ile ilk 3 puanına Gençlerbirliği karşısında kavuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasında Fenerbahçe'yi 2-1'ile geçerek takımı bir üst tura çıkarmayı başarmıştı.

Visca'nın dönüşü uğurlu geldi

Uzun süren sakatlığının ardından yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönen Visca'nın ayağı adeta Başakşehir'e uğurlu geldi. İstanbul temsilcisiyle son maçına yine Ankara'da oynanan ve turuncu-lacivertlilerin uzun sürecek galibiyet hasretinden önceki son 3 puanını kazandığı Ankaragücü karşısında çıkan Edin Visca, formasına kavuştuğu bir başka Ankara temsilcisi Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi ve 56 gün sonra yaşanan zaferde pay sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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