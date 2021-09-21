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Başakşehir Belediyesi TEKNOFEST'te ilgi odağı oldu

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Başakşehir Belediyesi TEKNOFEST'te ilgi odağı oldu

Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki yerini aldı.

BAŞAKŞEHİR (İHA) - Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki yerini aldı. Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde geliştirilen teknolojik ürünlerin yer aldığı etkinlik çadırına gençler büyük ilgi gösterdi. Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir canlı yayın aracı gün boyu canlı yayın yaptı.

Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Başakşehir Belediyesi de, milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST'teki yerini aldı.

GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

TEKNOFEST etkinlik alanında Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi tarafından kurulan etkinlik çadırına gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençler; VR masa tenis oyunu, paraşüt simülatörü, BaşakşehirEspor Merkezi ve drone simülasyonunda son teknoloji ürünleri deneme fırsatı buldu. Etkinlik çadırında keyifli vakit geçiren gençler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na yenilikçi fikirlere yönelik çalışmaları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mutluluğun sesine ses veren Radyo Başakşehir canlı yayın aracı da, etkinlik alanında yerini aldı. Dinleyicilerine İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki gelişmeleri anbean aktaran Radyo Başakşehir, etkinlik süreci boyunca canlı yayınlarına devam edecek.(İHA)

Başakşehir Belediyesi TEKNOFEST'te ilgi odağı oldu

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