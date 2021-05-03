Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem'
? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?Kayıtsızlık tabii. Aşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın.
? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
Kayıtsızlık tabii. Aşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla "mış gibi" yapıyorsundur (Gülüyor).
? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.
? Gündoğumu mu günbatımı mı?
Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.
? Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).
? Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?
Valla ikisi de beni hiç rahatsız etmez. Zaten az yiyen ve az konuşan bir tipim. Sofrada öyle biri iyi bile olur.
? Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başıma... Sorunlarımı anlatarak rahatlayamıyorum. Paylaşınca sorunlar daha da büyür bende. Mutluluklarımı paylaşma taraftarıyım diyelim.
? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?
Altta yatan niyet önemli tabii ama yalan yalandır benim için.
? Affetmek mi, unutmak mı?
Affetmek ve hemen unutmak. Çünkü böyle hayat daha hafif, daha kolay. Bu duygular bana sadece ve sadece zarar verir, artık onun bilincindeyim.
? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
Kötü bitmesi olmaz ya. Kötü son, melankoli bana göre değil. Ben o kötü sonu bir şekilde iyiye döndürürüm (Gülüyor).
En, en, en sonda ne var?
? Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi, yenmez mi?
Hatır, rica için değil ama bir konuda önemli bir yardımım olacaksa her şeyi yerim.
? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Her zaman geleceğe. Uzaya, paralel evrene, kozmoza başka gezegenlere... Çok merak ediyorum: En, en, en sonda ne var?
? Twitter mı, Instagram mı?
- Twitter. Çok fazla bilgi mevcut. Bilgi, veri, fikir toplamayı çok seviyorum.
? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Külkedisi yahu adı üstünde. Öbürü prenses.
? Bir şeyi gece planlamak mı, sabaha bırakmak mı?
Mottom şu: Geceden planla, sabah uygula.
? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
Dolambaçlı (Gülüyor). Kırılmasın, gücenmesin. Çünkü sorun bende derim.
? Mantık mı içgüdü mü?
Hep mantık. E çünkü Koç burcuyum.
? Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
Babam. Benim fikir, karar, mantık, akıl yanım.
? 20 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
20 yaşıma dönüp ve her güzel şeyi tekrar yaşamayı tercih ederim.
KÜÇÜK KEYİFLER
Ne tavla bilirim ne satranç... Ben kağıtçıyım!
? İstanbul'un... Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?
Her zaman Avrupa Yakası. Çünkü işim bu tarafta ve trafik canavarı kurbanı olmak istemiyorum.
? Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz'ın Anadolu Yakası'nın mı Avrupa Yakası'nın mı?
Şehrimizin her yeri güzel ama güneşin batışı için buyurunuz sizi Anadolu tarafına alayım isterseniz...
? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
Kırmızı etten çok kolay vazgeçerim. Ohoo o, benim vejetaryen olup 6 ay bütün etlerden vazgeçmişliğim var.
? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
Bütün sporları yapabilmek o kadar isterdim ki... Spor kadar güzel hobi mi var? Dört mevsim aktif, dinamik, sağlıklı!
? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
Tekne benim tarzım bir tatil değil. Arkadaşımınki olsa daha iyi. Kısa ve öz.
? Tavla mı, satranç mı?
Ne tavla bilirim ne satranç. Merakım da olmadı. Ben kağıtçıyım!
? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
Bursalıya böyle soru sorulur mu ya? Gazetecilik hatası. Pas geçiyorum.
? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
Deniz-kum-güneş. Çünkü hepi topu senede üç-dört ay. Az olan hep değerlidir.
? Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
Bak yemeği çok beğenmiş olsam bile o köfteler hep çaktırmadan köpeğe gider. Net.
? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?
Onda ne var canım? Kulaklık takar, bir yağmur sesi koyar, mis gibi uyurum.
? Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
Şikayet etmem. Ne zor soru! Galibe hafifçe hareketlerle uyanmasını beklerim.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
Film.
? Bodrum mu Çeşme mi?
Çeşme.
? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?
Marilyn.
? İstanbul'un: Kokuları mı sesleri mi?
Kokuları.
POPÜLER ŞEYLER
Bir adet Filiz ve yanına bir adet Tarık
? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
Cem Yılmaz daha zekice güldürüyor ya, o çok hoşuma gidiyor.
? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Filiz Akın'ın filmleri çoğunlukla daha renkli ve eğlenceli.
? Peki Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?
Bir adet Filiz Akın ve yanına bir adet Tarık Akan.
? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,
Ajda mı?
Ajda. Çünkü onu dinlemek beni pozitif hissettiriyor.
? Cem Karaca mı Barış Manço mu?
- Barış Manço en favorim. Zamanında bütün kasetlerini baştan sona ezberlemiştim. Çünkü çok zekice yazmış şarkılarını.
Kaynak: Hürriyet