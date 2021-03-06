Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

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BARTIN'da hurda demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında meydana geldi. Bartın Limanı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasına hurda demir taşıyan Zafer Gülenç (47) yönetimindeki 78 BT 672 plakalı TIR, kavşakta devrildi. Araçta sıkışan Zafer Gülenç yaralandı. ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Zafer Gülenç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yola saçılan hurda demirler ise iş makineleri yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR