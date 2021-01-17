Bartın'da bir geminin battığı ihbarı yapıldı

Bartın'da bir geminin battığı ihbarı yapıldı

BARTIN İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine çevresinde bulunan gemilere yardımcı olunması için talimat verildi. Karadeniz'de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi. Bartın Valisi Sinan Güner olayla ilgili olarak, "Şu anda böyle bir ihbar var. Deniz çok kötü. Geminin yanında bulunan gemilere talimat verdik yardımcı olsun diye. Gelişmeleri takip ediyoruz, şu anda geminin battığına veya yan yattığına dair herhangi bir bilgimiz yok." dedi.

Ayhan ACAR/BARTIN, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı