17.10.2019 15:46

Trabzon'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen 30 STK temsilcisi adına basın açıklamasını okuyan Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca, dünyaya yön vermek isteyenler ile onların boyunduruğu altında görülenlerin koro halinde Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamaları olduğunu söyledi.

Karaca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) meşru harekatı halkla gerçekleştirdiğini belirterek, "Harekatın insanlığa huzur getireceğine olan inancımızı ifade ederek, dünyanın ikiyüzlülüğüne dikkatleri çekmekte fayda görüyoruz ve milletin bağrından çıkan şanlı TSK'ya desteğimizi Trabzon'daki sivil toplum kuruluşları olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, asıl varlığıyla hukuk içinde kalarak meşru haklarını kullandığının bir gerçek olduğuna dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"TSK'nın Barış Pınarı Harekatı, bu meşru hakkın kullanılması olarak ortada iken dünyanın her yerinde teröre yardım ve yataklık yapanlar iç dünyalarını dışa yansıtarak alçaklıklarını göstermektedir. Dünyada masum insanlara yapılan vahşet, insanlık dışı uygulamalar devam etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de AB, ABD, Çin, Rusya, Ortadoğu'da, Asya'da, Filistin'de, KKTC gibi ülkelerde insanlık dışı vahşetleri yaşayanlara karşı kayıtsız iken TSK'nın Barış Pınarı Harekatı neden sindirilememektedir? Türkiye adaletini, gücünü ve varlığını dün nasıl göstermişse bugün de gösterecektir."

Kaynak: AA