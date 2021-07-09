Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı

Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya temsilcisi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İspanya temsilcisi Barcelona, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Barcelona Kulübü, Rapid Wien'den bir yıllığına kiralanan 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in B takımında forma giyeceğini duyurdu.

Genç futbolcunun kiralama bedelinin 500 bin avro, satın alma opsiyonunun ise 10 milyon avro olduğu belirtildi.

Orta sahada görev yapan Yusuf, geçen sezon Rapid Wien ile 32 maça çıkıp 9 gol atmıştı.

Yusuf Demir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları ile martta oynanan karşılaşmada Avusturya A Milli Takımı formasını ilk kez giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Barcelona, Messi'ye lisans çıkartamama tehlikesiyle karşı karşıya
Barcelona, Messi'ye lisans çıkartamama tehlikesiyle karşı karşıya
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vahap Seçer Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Ajda Pekkan İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:51:18. #1.16#

title