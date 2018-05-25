Anbean Kamerada! Ankara'da Bankaya Kızan Adam, ATM'ye Benzin Döküp Yaktı

Başkentte, 50 bin liralık kredi borcunun ödenmesinde yardımcı olunmadığını iddia eden bir kişi, bankanın ATM'sini benzin dökerek ateşe verdi. Zanlının yanma tehlikesi geçirdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

ATM'DE YANGIN İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde bir banka şubesinin ATM'sinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ATM'Yİ YAKAN ZANLIYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ATM'nin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti. Çevrede çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan kısa süre sonra zanlı M.Ü'yü yakaladı.

KREDİ ÇEKTİĞİ BANKAYA SİNİRLENİP ATM'Yİ ATEŞE VERDİ

Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde banka şubesinden çektiği 50 bin liralık krediyi ödemekte zorlandığını, banka yetkilileri kendisine yardımcı olmadığı için sinirlendiğini, bu yüzden ATM'yi ateşe verdiğini belirtti.

YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin ATM'yi benzin dökerek ateşe verdiği ve bu sırada yanma tehlikesi geçirdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.