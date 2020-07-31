Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 772 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 772 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
31.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:42
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 772 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 237 bin 661'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 772 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 237 bin 661'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 artarak toplamda 3 bin 111'e çıktı.
Kaynak: DHA