Bangladeş'te son 24 saatte 1773 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1773 artarak, 28 bin 511'e yükseldi.
21.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:22
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1773 artarak, 28 bin 511'e yükseldi.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 22 artarak, toplam ölü sayısı 408'e çıkarken; toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 1773 artarak, 28 bin 511'e yükseldi.
Kaynak: DHA