Balıkesir'in CHP'li Adayı Akın, Ayvalıklılarla Buluştu

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, seçim çalışmaları kapsamında Ayvalık'ta vatandaşlara seslendi. Akın, "Hiç kimseyi ayırmadan AK Parti'den Demokrat Parti'ye kadar tüm partili kardeşlerime, 1 milyon 200 bin nüfusu ile tüm Balıkesir'e vefa borcum var. İşte o borcu ödemek, size hizmet etmek için adayım" dedi.

Ayvalık'ta seçim çalışmalarına başlayan CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, dün Yenimahalle'de, bugün ise Altınova, Küçükköy ve Çamlık mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akın, öğlen saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalıklılara seslendi. Akın'ın açıklamasına CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, CHP ilçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP ilçe yönetimi, Ayvalık Belediye Başkan aday adayları Mesut Ergin ve Ziya Eryavuz, ilçedeki çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜM KARDEŞLERİME VEFA BORCUM VAR'

Balıkesir'i aile olarak gördüğünü söyleyen CHP'li Akın, "Bu toprakların evladı olmak benim için onurdur. Çanakkale'yi geçilmez kılan Seyit Onbaşı'dan, Kurtuluş Savaşı'nda vatan için bedenlerini siper eden kahraman Balıkesirlilerin torunuyum ben. Kuva-yi Milliye meşalesini yakanların torunuyum ben. Kırsalından sahiline adım atmadık yer bırakmadan gezdiğim. Balıkesir'in, memleketimin Büyükşehir başkan adayıyım ben. Siyasete başlarken, 'Balıkesir benim ailem' dedim. Bunu laf olsun diye değil yüreğimin içinde hissettiğim için söyledim. Bu topraklara hizmet benim için ibadettir. Hiç kimseyi ayırmadan AK Parti'den Demokrat Parti'ye kadar tüm partili kardeşlerime, 1 milyon 200 bin nüfusu ile tüm Balıkesir'e vefa borcum var. İşte o borcu ödemek, size hizmet etmek için adayım" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR ÜRETİMİN, ESNAFIN YANINDA OLACAK'

Anlayışlarında kimseyi karalamak olmadığını, tek hedefinin Balıkesir'e hizmet etmek olduğunu vurgulayan Akın, "Zeytin topladınız, yanınızda oldum. İşçilerimizin sorunu oldu, yanlarında oldum. Esnaflarımızın, emeklilerimizin sorunu oldu, yanlarında oldum. Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadım. Her problemde çözüm bulmak için hareket ettim. Şu anda CHP iktidarda değil, ama Balıkesir'de Ahmet Akın başkan olacak. Sakın, hizmet gelmez demeyin, 4 senedir milletvekilliği yapıyordum, bütün kapılar nasıl açılır hepsini öğrendim. Allah'ın izni, milletimin desteği ile başkan olduğumda hizmeti yedi düvele göstereceğiz. Biz halka hizmet hakka hizmettir anlayışından geliyoruz. Balıkesir'e hizmet benim için ibadet diyorum. Bu ibadet için gece gündüz çalışıp sizleri mutlu edeceğiz. Kimseyi ayırmadan birlik olacağız. Kazanan bir Balıkesir için el birliği ile çalışacağız. Sizden ricam herkese anlatın, bizim evladımız, bizim kardeşimiz, bizden biri bu yola çıktı. 'Yanında olalım' deyin çünkü bizim milletimiz partici değil harbicidir. Bizim milletimiz dobra konuşanı, samimi olanı sever. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bir Allah'ın kulunu ayırmadan gece gündüz çalışacağım ve bana oy vermeyenlere, 'keşke bu evladımıza oy verseydim' dedirteceğim. Zeytincimiz, çiftçimiz, esnafımız, büyükşehirliler el ele verecek ve kazanacak. Büyükşehir üretimin esnafın yanında olacak. Bizim baş tacımız emeklilerimiz için sosyal tesis yapacağız. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. İşsizliğe çözüm bulmak için çalışacağız" diye konuştu.

- Balıkesir