Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece "et aşı" pişiriliyor
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Balıkesir, Ali Koç, Kepsut, Kültür Sanat

Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece "et aşı" pişiriliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde faaliyet gösteren bir lokantada, 160 yıldır müşterilere sadece bölgeye özgü "et aşı" servis ediliyor.

16.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:06
Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde faaliyet gösteren bir lokantada, 160 yıldır müşterilere sadece bölgeye özgü "et aşı" servis ediliyor.

Kepsut'un çarşı merkezinde 160 yıl önce büyük dedesi tarafından kurulan lokantayı işleten Ali Koç, çiftliğinde yetiştirdiği kuzulardan et aşı pişiriyor.

Lokantasında başka yemek bulundurmayan Koç, fırında 3 saatte hazırladığı et aşının yanında soğan ve tahin tatlısı sunuyor.

Porsiyonu 17 lira olan yemeği tatmak için başka illerden ve yurt dışından gelenler oluyor.

Ali Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzuları Kepsut mezbahasında veteriner hekim kontrolünde kestirdiklerini söyledi.

Yemeği dedesinden, babasından gördüğü usulle pişirip servis ettiğini belirten Koç, "Müşterilerimiz de severek yiyor. Yemeğimiz kuzu etinden yapılıyor. Eti kemiklerinden ayırıyoruz, domates, biber ve biber salçasıyla sosluyoruz. Yemeğimiz kısık ateşte piştikten sonra fırında kızartıyoruz." dedi.

"Yemeğimiz Kepsut'a özgü bir yemek"

Koç, Balıkesir'den, Dursunbey ilçesinden hatta Almanya'dan müşterilerinin olduğunu dile getirdi.

İşlerinin en iyisi olmak için tek çeşit yemek üzerinde yoğunlaştıklarını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Bu anlamda da Kepsut'ta tekiz. Çoğu müşterimiz bizi biliyor. Müşterimize 'Ne yersiniz?' diye sormuyoruz. Oturur oturmaz yemeğini veriyoruz. Tahin tatlımızı da yerli susamdan yapıyoruz. Bu tatlı, etten sonra tüketildiğinde yemeğin ağırlığını alıyor. Biz de o yüzden tercih ettik. Yemeğimiz Kepsut'a özgü bir yemek."

Koç, atalarının lokantanın kuruluşundan 1937'ye kadar aynı dükkanda faaliyet gösterdiğini, o yıldan itibaren de mevcut iş yerinde et aşı kültürünü yaşattıklarını sözlerine ekledi.

"Çok lezzetli"

Balıkesir'de ikamet eden müşterilerden İbrahim Bilgin, ilk kez bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği lokantadaki et aşını çok beğendiğini anlattı.

Tahin tatlısına da hayran kaldığını ifade eden Bilgin, "Lokanta gayet doğal, çok çeşit yemektense buradaki kaburga yemeği daha güzel oluyor. Yemeği çok lezzetli, buraya her geldiğimde yemeden gitmiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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