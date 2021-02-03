Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı
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Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

03.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:04
Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Balıkesir'den Edremit ilçesine giden Osman Kıvılcım idaresindeki 35 KC 908 plakalı otomobil, Hamas Çakılı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Tekin, Çetin ve Seyit Ali Aybağa çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yararılar, Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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