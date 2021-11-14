Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı tutuklandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adliyeye getirilişi esnasında gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna zanlılardan Fahreddin K, "Mahallede hasımlıyız. Hasımlarım sandım. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Allah'ım affetsin. Bilerek yaptığım bir şey yok. Evimde oturuyordum çoluk çocuğumla beraber. İki tane silahlı vatandaş geldi. Polis olduğunu bilmiyordum ve hasımlarım zannettim. O yüzden yani yoksa ben memuruma mermi sıkacak kadar aşağılık bir hain değilim. Ben garibanım. Çoluk çocuğum var. " yanıtını verdi.

Olay

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Kasım'da, uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması üzerine otomobil takibe alınmış, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Olay sonrası 11 şüpheli ile kaçan Devrim E. ekiplerce yakalanmıştı.

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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