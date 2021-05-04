Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 7 şüpheli şahıs göz altına alınırken adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç İlçelerinde 03.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet tüfek ve tüfeklere ait 5 kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03/05/2021 tarihlerinde yapılan 8 ayrı çalışmada; Kent Merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 8 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 7 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4,40 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza hap, 5 kök hint keneviri bitkisi ve 51 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de polis 15 şahsı gözaltına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:12:29. #1.14#

title