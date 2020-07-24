Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı Balıkesir'de polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtelif suçlardan aranan, Balıkesir il merkezinde 7, Ayvalık ilçesinde 2, Burhaniye İlçesinde 1, Erdek ilçesinde 1, Gömeç İlçesinde 1 ve Gönen ilçesinde 1 olmak üzere 13 şahsı yakaladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA