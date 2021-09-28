Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre üniversite okumak için gelen öğrencilere gerçekleştirecekleri işlemlerde kolaylık sağlamaya devam ediyor.

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre üniversite okumak için gelen öğrencilere gerçekleştirecekleri işlemlerde kolaylık sağlamaya devam ediyor. Kayıt döneminde Öğrenci Danışma Masaları oluşturan Büyükşehir, şimdi de öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanmaları amacıyla BALKART Kişiselleştirme Merkezi'nde işlemlerinin hızlıca gerçekleştirilmesi için personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarıldı.

Gelecek nesli temel alarak ileriye dönük gençlik projelerini bir bir hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, genç dostu bir şehir inşa ediyor. Öğrenci şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir'de; üniversite okumak üzere gelen öğrenciler ve ailelerinin rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.

ÖĞRENCİ DANIŞMA MASALARI OLUŞTURDU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Masa ekipleri, şehir dışından Balıkesir'e üniversite kaydı için gelen vatandaşları doğru bir şekilde yönlendirmek amacıyla kilit noktalarda Öğrenci Danışma Masaları oluşturdu. Balıkesir'e gelen öğrenciler; Balıkesir Terminali, Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi, Bandırma Otogarı, Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Edremit Ek Hizmet Binası ile Burhaniye Ek Hizmet Binasında kurulan Öğrenci Danışma Masalarında belediye ekipleri tarafından karşılanarak Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlar ve şehre dair bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A. Ş. 'ye (BTT) bağlı 23 T Toplu Taşıma Merkezi-Terminal Otobüs Hattı da kayıt günleri arasında ücretsiz olarak hizmet verdi.

PERSONEL VE CİHAZ SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana şehre 20-30 bin civarında üniversite öğrencisinin giriş yapmasıyla birlikte BALKART kişiselleştirme işlemlerinde yoğun talep oluştu. Öğrencilerin, toplu taşıma hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmelerini sağlamak için yapılan kişiselleştirme işlemlerinin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla Toplu Taşıma Merkezi'nde bulunan Kişiselleştirme Merkezlerinde personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarılarak işlemler hızlandırıldı. Ayrıca sıcak havada öğrencilerin başına güneş geçmemesi için gölgelikler kuruldu.

Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık

Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık

Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mehmet Topal Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir'den öğrencilere kolaylık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:42:03. #1.17#