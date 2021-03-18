Balıkesir'de Karabağ'dan getirilen toprakla şehitler anısına fidanlar dikildi
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Balıkesir'de Karabağ'dan getirilen toprakla şehitler anısına fidanlar dikildi

18.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:46
Balıkesir'de Karabağ'dan getirilen toprakla şehitler anısına fidanlar dikildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Karabağ'dan getirilen toprakla, Çanakkale ve Karabağ şehitleri adına fidan dikildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Karabağ'dan getirilen toprakla, Çanakkale ve Karabağ şehitleri adına fidan dikildi.

Bandırma'da Cumhuriyet İlkokulu, Hürriyet İlkokulu ve 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulunca yürütülen Türkiye ve Azerbaycan ortaklı eTwinning 'Sönmeyen Ulduzlar' projesi kapsamında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden toprak gönderildi.

Karabağ topraklarıyla Çanakkale ve Karabağ şehitleri adına okulların bahçelerine ağaç dikildi. Ayrıca şehitler için yazılan mektuplar da ülke bayrakları rengindeki balonlara bağlanıp uçuruldu.

Projenin mimarlarından Sınıf Öğretmeni Raziye Güneş, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilere vatan sevgisini benimsetmek olduğunu söyledi.

Vatan uğruna şehit olanlar adına fidan diktiklerini anlatan Güneş, "Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106.yılını kutlamak ve bu zafer uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi anmak için toplandık." diye konuştu.

Törene, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Akgül, Hürriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Güllü,15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Vedat Uçkan sınıf öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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