Balıkesir'de FETÖ üyesi olduğu belirlenen iki zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyesi olduğu belirlenen E.E. ve A.Y. hakkında yakalama kararı verildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. ve A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya