Balıkesir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla başlatılan kampanya okulların çıkış noktalarında uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya düzenlendi.

Ayvalık'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından okulların öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında, okul çıkışlarındaki yaya geçitlerinde öğrencilerin geçişine öncelik veren sürücülere polis ekipleri ve öğrenciler tarafından karanfiller hediye edildi.

Kasım ayı boyunca sürecek kampanya vatandaşlar ve öğrenci velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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