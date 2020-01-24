Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

24.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:58
Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.


Gece saatlerinde Küçükköy Mahallesi sınırları dahilindeki Sarımsaklı Plajları açıklarında bir lastik botun motorunun bozulması sonucunda düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.


Aralarında 18 çocuk ile 6 kadın da bulunan 26 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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