BALIKESİR - 17 günlük "tam kapanma" başladı
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BALIKESİR - 17 günlük "tam kapanma" başladı

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklar, polis ekipleri denetim BALIKESİR - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma olarak adlandırılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cadde ve sokaklar, polis ekipleri denetim BALIKESİR - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma olarak adlandırılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

BALIKESİR - 17 günlük 'tam kapanma' başladı
BALIKESİR - 17 günlük 'tam kapanma' başladı
BALIKESİR - 17 günlük 'tam kapanma' başladı
BALIKESİR - 17 günlük 'tam kapanma' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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