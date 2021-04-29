BALIKESİR - 17 günlük "tam kapanma" başladı

Cadde ve sokaklar, polis ekipleri denetim BALIKESİR - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma olarak adlandırılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cadde ve sokaklar, polis ekipleri denetim BALIKESİR - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma olarak adlandırılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak