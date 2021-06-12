Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Libya Programı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @TC_Disisleri Sn. @MevlutCavusoglu, MSB Sn. Hulusi Akar, Gnkur.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @TC_Disisleri Sn. @MevlutCavusoglu, MSB Sn. Hulusi Akar, Gnkur. Bşk. Sn. Yaşar Güler, MİT Başkanı Sn. Hakan Fidan, @iletisim Sn. @fahrettinaltun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn. @ikalin1; Libya MBH Başbakanı Sn. Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldiler pic. twitter. com/ys2WmFXpL4
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 12, 2021
Kaynak: Habermetre