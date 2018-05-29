Bakan Zeybekci'den Azalma Trendine Giren Dolar Kuru ile İlgili Açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolarda rüzgarın tersine dönerek düşüşe geçmesiyle ilgili, "Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Bu önümüzdeki haftadan itibaren derken de bu haftadan itibaren bu rahatlamanın olacağını söylerken de yine TL'nin değerleri 4.80-4.90'lar civarındaydı ve bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk ve bunlar şuanda devreye girdi. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek" dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Denizli'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehir ailesi, gaziler ve yakınları için gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Yemeğe Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve davetliler katıldı. Yemeğin ardından şehit aileleri ile yakından ilgilenen Bakan Zeybekci, ailelerle sohbet etti. Program bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ekonomi alanında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, bir gazetecinin, "Geçtiğimiz hafta sonu yaptığınız açıklamada 10 gün içerisinde dolar kurunun alınacak önlemler ile düşeceğini ve normale döneceğini söylediniz, kurda daha ne kadar bir gerilime öngörüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayarak, dolardaki dalgalanma bir manipülasyon olduğunu kaydetti. Türk lirasının aşırı değer kaybı, 4.90'lık dolar karşısındaki değerlere kadar düşmesi Türk ekonomisinin, Türk makro ekonomi değerliliğimizin hiç birini yansıtmıyor. Ne büyümemizi, ne ihracatımızdaki yükselmeyi yansıtıyor, ne de turizm gelirlerimizdeki artışı, ne işsizlikteki düşüşü ne de 2018 yılı birinci çeyreğindeki büyümeyle ilgili inşallah 11 Haziran'da göreceğiz onu da gelen rakamları yansıtıyor ve dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadeli borçlarıyla ilgili de hiç bir mükellefiyetini yerini getirmekle ilgili rahatlığını da yansıtmıyor. Dolardaki dalgalanma bir manipülasyon olduğunu hep söyledik" dedi.

"Disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz"

Bakan Zeybekci, dolar kururun düşmesi için gereken her şeyin disiplinli bir şekilde yapılacağını ifade etti. Bakan Zeybekci açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hep söyledik bu manipülasyondur. Bu manipülasyon sonucu oluşan bu yüksek dalgalı alan spekülatörlerinde maalesef sevdiği onlar için tabi ki fırsat olarak gördükleri bir alandır. Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Bu önümüzdeki haftadan itibaren derken de bu haftadan itibaren bu rahatlamanın olacağını söylerken de biz bunu söylediğimizde yine TL'nin değerleri 4.80-4.90'lar civarındaydı ve bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk ve bunlar şuanda devreye girdi. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek. İnşallah o spekülatif alan yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah hazirandan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış ve bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz."

Bakan Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyeleri ile bir araya geldiği toplantıya katıldı. İlk dakikaları basın açık olan toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - DENİZLİ