Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu yönetimiyle bir araya geldi
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu yönetimiyle bir araya geldi

19.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:16
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu yönetimiyle bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu yönetimiyle pandemi döneminde memurların çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu yönetimiyle pandemi döneminde memurların çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, Memur-Sen'i ziyaret ederek, Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyon yönetimiyle bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Selçuk, görüşmede, salgın dönemi ile normalleşme sürecinde özveriyle çalışan memurlara yönelik çalışmaları ve 30 Mart'ta yapacakları Kamu Personeli Danışma Kurulu gündemini değerlendirdiklerini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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