Bakan Soylu Suriyeli mültecilerin kaldığı konaklama merkezini ziyaret etti

OSMANİYE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı konaklama merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan İl göç idaresi ve geri gönderme merkezine yaptığı ziyaretin ardından karayolu ile Osmaniye'nin Cevdetiye beldesine geldi. Cevdetiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı konaklama merkezini ziyaret eden Bakan Soylu, burada konaklama merkezi yetkililerinden brifing aldıktan sonra merkezi gezdi.

Suriyeli çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Soylu daha sonra 19 Mart 2017 de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in Osmaniye merkez Kurtuluş mahallesinde bulunan ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette okunan duanın ardından Bakan Süleyman Soylu tarafından şehit Zinnur Ezim'in babası Mehmet Ezim'e Türk bayrağı ve kuranı kerim verildi. Yapılan ziyaretin ardından Bakan Soylu ve beraberindeki heyet Adana'ya hareket etti.