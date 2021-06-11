Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbaev ile bir araya geldi
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Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbaev ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbaev ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile makamında görüştü. Bakanlıkta resmi törenle karşılanan Kazakbaev, ardından Bakan Soylu'nun eşliğinde şeref defterini imzaladı. Soylu ile Kazakbaev, fotoğraf çekimi sonrası bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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