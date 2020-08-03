Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin
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Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin

Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyinİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nın son günü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, trafik kontrol noktasındaki denetimlere katıldı.

03.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:54

Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nın son günü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, trafik kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. 5 günlük bayram tatilindeki kaza bilançosunu açıklayan Bakan Soylu, şu ana kadar 45 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Soylu, "Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Lütfen şerit ihlalleri yapmayalım. Trafik kurallarına riayet edelim" dedi.

İstanbul'dan helikopterle Balıkesir'e gelen İçişleri Bakanı Soylu, Bursa- Balıkesir yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Susurluk yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na gelerek kontrol noktasında bilgi aldı. Daha sonra yol uygulamasına katılan Soylu, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara da Susurluk ayranı ve hediye verdi.

DENETİMLER HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Denetimlerin aynı istikamet ve kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Şu anda Susurluk mevkisindeyiz. Yaklaşık 1,5 saatte İstanbul-İzmir arasındaki gerek otoyol olsun gerekse eski kara yolu diye nitelendirdiğimiz yolumuz olsun, buralardaki havadan denetimlerimizi yaptık. Şu an tüm Türkiye'de arkadaşlarımız gerek trafik polislerimiz gerekse jandarma trafik görevlilerimiz ile kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcılarımız, dönüş yolu olması münasebetiyle tüm genel müdürlerimiz, denetimlerine devam ediyor. Bu denetimlerimiz sadece bayramın dönüşü itibarıyla bugün değil aynı zamanda yarın da devam edecek. Hafta sonu cumartesi- pazar gününe kadar bayramdaki sıkı denetim anlayışımızla beraber yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içerisinde bayramlara nasıl gittilerse öyle dönmeleri için arkadaşlarımız büyük bir gayret ile çalışıyor. Bizler de onların bu çalışmalarında, onların yanında olarak aynı zamanda genel tedbirlerin ne sonuçlar verdiğini birebir öğrenmeye çalışıyoruz? dedi.

'UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN'

Vatandaşa tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar, vatandaşlarımızdan ricamızdır. Gece yola çıkmazlarsa görüş kabiliyetleri daha net olur, gündüz araç sürerler. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar, uykusuz bir şekilde kesinlikle yola çıkmasınlar ve trafik kurallarına muhakkak riayet etsinler ve mutlaka emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Belki de en temel kurallardan bir tanesi bu. Bizim öne çıkardığımız bir husus daha var; lütfen şerit ihlalleri yapmayalım. Son dönemdeki kazaların önemli bir bölümü bundan dolayı meydana geliyor" diye konuştu.

'5 GÜNDE 45 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Bayramın kaza bilançosunu da açıklayan Bakan Soylu, "Şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayramın arefesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisindeki bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır ve ağırdır" dedi.

'KAZAYI DUYUNCA BAŞIMA AĞRI GİRDİ'

Hakkari'de meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs kazasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Sabah saatlerinde Hakkari'de 6 vatandaşımızın Göller bölgesinde uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala da çıkmadı. Bunların her birinin bizi etkilediğini, her birinin biz de travmaya yol açtığını burada bir kez daha söylemek istiyoruz. Lütfen, her birimiz çok dikkatli olalım. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunda riayet edelim, bayramı hüzne döndürmeyelim. Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarımızdaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir? diye konuştu.

'KAZALARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ VARIŞ NOKTASINA AZ ZAMAN KALA OLUYOR'

Son yıllarda trafik kazalarındaki düşüşte denetimler kadar standartların da etkisinin olduğunu kaydeden Bakan Soylu, 'Burada Susurluk'tayız, bu eski kara yolu ama bir de yeni otoban var. Onu da gelirken gördük. Şimdi burada yaklaşık yüzde 50 azaldı, orada da aynı şekilde artış söz konusu. Yoğunluğun büyük bir bölümünün oraya aktığını görüyoruz. Demek ki ülkemizin yol standartları ne kadar yükselirse araç standartları ne kadar yükselirse trafikteki denetimlere ne kadar riayet edersek aynı bu şekilde trafik kazalarını, ölümleri azaltma imkanına sahip olabiliyoruz. Tekrar bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum ama dönüş yolunda muhakkak dikkatli olsunlar. 2 saatte bir 10 dakikada dinlensinler. Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Şunu da akıllarından çıkarmasınlar; kazaların önemli bir bölümü varış noktasına çok az bir zaman dilimi kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş, huzurlu bir şekilde bir vesile ile menzilimize Allah nasip etsin. Duamız budur. Allah yardımcımız olsun. Yola çıkanlara muhakkak dikkatli gitmelerini hatırlatalım' açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin

Kaynak: DHA

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