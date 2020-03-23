Bakan Soylu'dan konum bekliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Soylu'dan konum bekliyor - Haberler
Süleyman Soylu, Sabah, Güncel

Bakan Soylu'dan konum bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Maskeleri depolarında tutan, stoklayan fabrikalara bu sabah baskın yaptık, Pazartesi'ye kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" sözüne Trabzonlu nakliyecilerden destek geldi.

23.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:57
Bakan Soylu'dan konum bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Maskeleri depolarında tutan, stoklayan fabrikalara bu sabah baskın yaptık, Pazartesi'ye kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" sözüne Trabzonlu nakliyecilerden destek geldi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Maskeleri depolarında tutan, stoklayan fabrikalara bu sabah baskın yaptık, yarına (Pazartesi) kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" ifadelerine destek vererek, ücretsiz bir şekilde yapmak istedikleri nakliye için cevap beklediklerini söyledi.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade eden Özer, "Ülkemizdeki Korona virüsünün etkisini bir nebze de olsa azaltacak ürünleri stoklayanlara İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, stokçuların tespit edilip belirlendiğini ve piyasaya sürülmezse fabrikalara el koyulacağını söyledi. Ben de bu söze çok umutlandım. Bir görünen virüs vardı bir de görünmeyen virüs. Görünmeyen virüs bu stokçulardır. Her felaketi fırsata çevirmeye çalışanların oyununu bozduğu için bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ürünleri ücretsiz taşımak istediklerini dile getiren Özer, "Sayın bakanım stokçuların adresini bize konum atın, fabrikalara gidelim, yüklemesini de biz yapalım ve Türkiye'nin hangi noktasına olursa oraya ücretsiz taşıyalım. Konumu attığınız zaman tıra kendim çıkacağım, adrese gidip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağım. Bizler Türk nakliye sektörü olarak dünya yollarında dolaşan tek sektörüz. Tedarik zincirinin kesilmemesi için, dünyanın her noktasında yaşayan insanların mağdur olmaması için mücadele içindeyiz. Mevzu şu an para değil. İnsanlığı yaşatırsak biz de yaşarız. Bazı stokçular fiyatlara bire 50 bire 100 fiyat uyguluyor. Bu virüslerin temizlenmesi için biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İki ayaklı virüslere birlikte engel olacağız" diye konuştu.

Nakliyecilerin dünya yollarında canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Özer, "Bakanım Süleyman Soylu, fırsatçılara izin vermediği için haftaya umutlu başlıyorum ve ondan konum bekliyorum. Konum gelince o ürünü ulaştırmak bizim görevimizdir. Krizleri fırsata çevirmeyelim. Bu ticari bir kriz değil sağlık krizidir. Sağlık krizini fırsata çeviren Allah'ından bulsun. Geçmişten daha çok fedakarlık etmek zorundayız. Ülkemiz için fırsatçılara aman vermeyelim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Yalın Serdar Ortaç Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Ünal Karaman Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Bakan Soylu'dan konum bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:21:31. #1.14#
title