Bakan Soylu, Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı
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Bakan Soylu, Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı

Bakan Soylu, Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.

Adana'da il ve 14 ilçe nüfus müdürlüğü yeni konseptlerine kavuştu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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