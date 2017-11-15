Bakan Sarıeroğlu: "Sgk Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Döneminde Batmadıysa Bir Daha Hiç Batmaz"

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işsizlik ve istihdam rakamlarını açıkladı. Taşeron konusundaki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Sarıeroğlu, Kılıçdaroğlu'nun SGK'nın battığını iddia etmesine ilişkin de, "SGK, eğer Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz. Şuanda SGK'nın 21 milyara yakın bir açığı söz konusu. Bu açığın da sebebi Kılıçdaroğlu döneminden" dedi.



İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması Teknik Destek Projesi'nin kapanış toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Sarıeroğlu, projenin sosyal diyalog anlamında önemli bir örnek oluşturması ve işçi ve iş verenlerin buluşmasını sağlaması açısından yapılan faaliyetlerin önemli sonuçlara ulaştığını belirtti. Sosyal diyalogda çok önemli bir aşama kaydedildiğini ifade eden Sarıeroğlu, geçmişte çatışan tarafların bugün sosyal diyalog mekanizmasında birlikte çalıştıklarını ve aynı masada oturabildiğini kaydetti. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun şuanda güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, aynı şekilde ILO Üçlü Dayanışma Kurulunun da çalışmalarıyla işçi, işveren ve devlet olarak beklentileri ortaya koyduklarını aktaran Sarıeroğlu, bu yapıların iyi şekilde işletilerek sorunların çözümünün ve etkilerinin daha güçlü olacağına inandığını söyledi.



"Son 10 senede 6 buçuk milyonluk bir istihdam sağlamış bir Türkiye var"



Önemli süreçlerden geçmesine rağmen Türkiye'nin büyüme ivmesinin hız kesmediğini ifade eden Sarıeroğlu, bu kapsamda işçi, işveren ve emekçinin katkısının olduğunu belirterek, 5.2 oranında katkı için tüm paydaşlara teşekkür etti. Önümüzdeki dönemde bu büyüme ivmesinin istihdama ve çalışan kesimlere katkısının olması için daha fazla çalışacaklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "İstihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması temel gündemimiz. Bu alanda ilgili uzmanlarla birlikte toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ben 2018 yılında 2017 yılından çok daha güçlü şekilde istihdamla ilgili olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin geleceği açısından bir milli istihdam seferberliği gerçekleştirdik. Bugün açıklanan TÜİK rakamları kapsamında istihdamımız 1 milyon 355 bin kişi artmış, yüzde 48'e ulaşmış. İş gücüne katılımda da artış söz konusu, işsizlik oranımız da geçtiğimiz senenin Ağustos ayına oranla düşmüş durumda. İş gücüne katılma oranı yüzde 1.1 puanlık artışa ulaşmış durumda. İşsizlik oranımız da 10.6'ya düşmüş durumda. Önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaları güçlü şekilde yapıyoruz, paydaşlarımıza, kendi azmimize ve ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Gençlerimizi sürece nasıl dahil edebileceğimize dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş-Kur olarak Ekim ayı sonu itibariyle 900 bin kişinin işe girmesine aracılık etmişiz. Son 10 senede 6 buçuk milyonluk bir istihdam sağlamış bir Türkiye var. Bunun 3 buçuk milyonunu da kadınlar oluşturuyor. İnşallah kadınlarımızın gücü, gençlerimizin enerjisiyle Türkiye'nin kalkınmasına omuz vererek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlemesi için elimizden geleni göstereceğiz" şeklinde konuştu.



"Taşeron çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanıyor"



İlk günden itibaren taşeron konusuna yaklaşımlarını şeffaf bir şekilde ortaya koyduklarını ve bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Bu konunun derin bir konu olduğunu taşeronda çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Kitlemiz büyük bir kitle, geçmişten bu yana bu alanı disipline etmek ve çalışanların koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmalar var. Sendikalar üye olmak hayaldi, üye olma imkanı getirildi, toplu sözleşme yapma imkanları getirildi, kıdem tazminatları güvence altına alındı. Şimdi geldiğimiz aşamada da inşallah kamudaki istihdam imkanlarıyla ilgili üzerimize düşen çalışmayı yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Şuanda Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara bu konunun sunumlarını yapma aşamasına geldik. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra da çok hızlı bir biçimde yol almaya çalışacağız. Halis niyetlerle yola çıktık, bu konuda ülkemizin imkanlarını ve içinden geçtiğimiz süreçleri emekçilerimiz, işçilerimiz çok iyi biliyorlar. Bu süreçler çerçevesinde yapılabilecek en iyi çalışmayı hayata geçirmiş olacağız diye inanıyorum" açıklamasında bulundu.



"SGK, Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa başka dönemde batmaz"



SGK'nın sosyal diyalogla yürütülen ve dünyada örnek gösterilen bir model ile işletildiğinin altını çizen Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kullandığı ifadeleri şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Kılıçdaroğlu SGK'nın yapısıyla alakalı olarak ve kendiyle de bir kıyaslama yaparak bazı ifadelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki SSK dediğimiz zaman herkesin aklına gelenleri biliyoruz. Uzun kuyruklar çileler, emekli maaşı almak için sıra bekleyenlerin öldüğü, eczanelerde ilaç almak için kuyruklara girildiği dönemler söz konusuydu. Bu dönemlerle ilgili rahmetli Savaç Ay'ın yaptığı programlar, hepsi hafızalarımızda. Şuanda SGK'nın battığını iddia ediyor. SGK, eğer Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz. Nasıl bu kadar rahat ifadelerde bulunduğunu şaşkınlıkla izledim. 1990 yılında yüzde 15 fazla veren bir SSK mali yapısı vardı. Kılıçdaroğlu 1992 yılında göreve geldi ve 1999 yılına kadar görevde kaldı. Bu süreden sonra SSK yüzde 31 bütçe açığı olan bir kurum haline geldi. Arkadaşlarımız hesapları şuanda evet SGK'nın 21 milyara yakın bir açığı söz konusu. Bu açığın da sebebi Kılıçdaroğlu döneminden geliyor. Kılıçdaroğlu döneminde 42 milyar olan SGK açığı bu kadar hizmet kapsamını genişletmesine rağmen şuanda 21 milyar TL. 90'lı yılların Türkiye'si nerede, bugünkü Türkiye nerede. SGK'nın yapısıyla ilgili değerlendirme yapmak isterse, gerçekten doğru bilgilerle değerlendirmelerini yapabilir ama spekülasyona sebep olacak yönlendirmelere izin vermeyeceğimi şahsım adıma ifade etmek istiyorum. Batan değil mali açıdan yükselen bir SGK oluşturmuş durumdayız" diye konuştu.



Bakan Sarıeroğlu, Antalya'da meydana gelen hortum ve sel felaketine de değinerek, buradaki işçi ve işverenlerin primlerinin 3 ay süreyle ertelendiğini açıkladı. - ANKARA