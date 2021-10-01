Bakan Pakdemirli: Geçen yıl tarımsal hasılamız, Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

ÇANAKKALE (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılış töreninde konuştu. Pakdemirli, "Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tabii bu rekordaki en büyük katkı; sizin emeğiniz, alın terinizdir" dedi.

Biga ilçesinde bu yıl 130'a yakın firmanın katıldığı 1-3 Ekim tarihleri arasında 15'incisi düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli, fuar açılışı öncesinde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ardından fuar alanına geçti. Törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Biga Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarının açılış kurdelesini kesti. Fuara destek veren firma sahiplerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Ardından fuarda açılan stantları gezdi. Bakan Pakdemirli protokol üyeleriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stantını gezerek kendi isminin yer aldığı künefe tatlısını davetlilere ikram etti. Fuarda Çanakkale'nin yöresel lezzetlerini tattı. Pakdemirli, bir traktör firmasının stantını gezerek, traktöre binerek, protokol üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Fuar açılışının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.