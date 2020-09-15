Bakan Pakdemirli: "91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz"
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Bakan Pakdemirli: "91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünü ifşa ettiklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli:
15.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünü ifşa ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin, Bakanlık internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli de vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda son olarak 91 firmanın 113 parti ürününü ifşa ediyoruz. Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrı

Bu kapsamda en etkin denetimcinin vatandaş olduğuna işaret eden Pakdemirli, söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, bakanlıkça yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve "Alo 174 Gıda Hattı" başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğuna dikkati çekti.

Pakdemirli, tüketicilerin bu başvurularını sürdürmelerinin halk sağlığının korunması yönündeki çalışmalar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum."

Bugüne kadar 3 bin 605 parti ürün ifşa edildi

Öte yandan, son yapılan ifşayla beraber, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre, çoğunluğu süt ve süt ürünleriyle et ve et ürünleri olmak üzere, alkollü içkiler, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda uygunsuzluk tespit edildi.

En fazla uygunsuzluk et ve et ürünlerinde

Buna göre, süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta, et ve et ürünlerinde ise kanatlı eti, sakatat, at eti ve tek tırnaklı eti belirlendi.

Alkollü içkilerde "tersiyer butil alkol", alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda prolin miktarı yetersiz çıktı, fruktoz tespit edildi.

Baharatlar ile bitki, çay ve kahve ürünlerinde boya saptanırken bir bitki çayında da ilaç etken maddesi olduğu belirlendi.

Zeytinyağlarında tohum yağları olduğu görüldü, çikolatalar, enerji içeceklerinde ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi olduğu saptandı.

Kaynak: AA

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