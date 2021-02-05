Bakan Kurum, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde incelemelerde bulundu

05.02.2021 19:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:57

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik'te, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik'te, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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