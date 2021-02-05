Bakan Kurum, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde incelemelerde bulundu
05.02.2021 19:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:57
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik'te, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik'te, Tayraş Atık Yağ Rafinasyon tesisinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç