Bakan Kurum'dan 3 Aralık Dünya Engelliler günü paylaşımı
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Bakan Kurum'dan 3 Aralık Dünya Engelliler günü paylaşımı

03.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:56
Bakan Kurum'dan 3 Aralık Dünya Engelliler günü paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tüm projelerimizi engelli kardeşlerimizin şehirlerimizde huzur ve güven içinde yaşayacakları şekilde tasarlıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tüm projelerimizi engelli kardeşlerimizin şehirlerimizde huzur ve güven içinde yaşayacakları şekilde tasarlıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Bakanlık olarak tüm projelerimizi engelli kardeşlerimizin şehirlerimizde huzur ve güven içinde yaşayacakları şekilde tasarlıyoruz. TOKİ ile ürettiğimiz konutlarda engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile binaların engelli erişimine uygun olmasını, Otopark Yönetmeliği ile her 20 park yerinden birinin engellilere ayrılmasını zorunlu hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI ŞEHİRLERE DEĞİL ŞEHİRLERİ ONLARA UYGUN HALE GETİRME GAYESİ İLE ÇALIŞIYORUZ"

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri ön planda tuttuklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Engelli vatandaşlarımız millet bahçelerinde özel olarak tasarlanan yürüyüş yolları, rampa ve asansörler ile istedikleri yere kolaylıkla erişebilecekler, engelli araçlarını sık yerleştirilen ünitelerde şarj edebilecek, sesli anlatımlarla yönlendirilerek bilgi alabilecekler. Bisiklet Yolları Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle bisiklet yollarına akülü engelli araçları için şarj üniteleri ekledik. Yaya köprüsü rampa ve asansörleri sayesinde engelli vatandaşlarımızın bisiklet yollarına erişimini kolaylaştırdık. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'ne eklediğimiz Erişilebilirlik Kontrol Formu ile yapılardaki engelli erişimi ile ilgili hususları denetliyor, şartlar yerine getirilmediğinde yapı kullanma izni vermiyor, kontrolleri gereği gibi yapmayanlar hakkında cezai işlem başlatıyoruz. Kura ile satışı gerçekleştirilen, vatandaşlarımızın kira tutarındaki taksitlerle ev sahibi olabildiği sosyal konut projelerimizde en az yüzde 40 düzeyinde engelli olan vatandaşlarımız için yüzde 5'lik kontenjan ayırdık. Engelli vatandaşlarımızı şehirlere değil şehirleri onlara uygun hale getirme gayesi ile çalışıyor; onların gözü, kulağı, sesi, adımı olmak için, onlara umut olmak için gayret ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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