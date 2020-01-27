Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (2)
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Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un helikoptere binmesi Helikopterden depremde zarar gören yapılara bakması Bakan Kurum'un helikopterden inmesi Bakan Kurum'un Çevrimtaş köyüne gelmesi Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi Bakan...

27.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:25
Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un helikoptere binmesi

Helikopterden depremde zarar gören yapılara bakması

Bakan Kurum'un helikopterden inmesi

Bakan Kurum'un Çevrimtaş köyüne gelmesi

Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar

Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi

Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması

Depremde yıkılan evler

Yıkıntı üzerindeki kedi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (2)
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