Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un helikoptere binmesi Helikopterden depremde zarar gören yapılara bakması Bakan Kurum'un helikopterden inmesi Bakan Kurum'un Çevrimtaş köyüne gelmesi Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi Bakan...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un helikoptere binmesi
Helikopterden depremde zarar gören yapılara bakması
Bakan Kurum'un helikopterden inmesi
Bakan Kurum'un Çevrimtaş köyüne gelmesi
Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar
Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi
Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması
Depremde yıkılan evler
Yıkıntı üzerindeki kedi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi. (2)