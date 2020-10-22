Bakan Koca: "Salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki korona virüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki korona virüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı