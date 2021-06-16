Bakan Koca'nın "Bu fedakarlıklar unutulmayacak" paylaşımı Sabire Hemşireyi mutlu etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca'nın "Bu fedakarlıklar unutulmayacak" paylaşımı Sabire Hemşireyi mutlu etti

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Kültür Sanat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekmek için "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" başlıklı paylaşımını alıntıladığı İzmirli hemşire Sabire Elen, emeklerinin görülmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekmek için "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" başlıklı paylaşımını alıntıladığı İzmirli hemşire Sabire Elen, emeklerinin görülmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli 24 yaşındaki hemşire Sabire Elen, dün aşılama yoğunluğunun ardından Twitter hesabından, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Twitter hesabında söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda beğeni alan ve vatandaşların destek mesajları gönderdiği fedakar sağlık çalışanı, Bakan Koca'nın bu paylaşımıyla çok mutlu oldu.

Aşı çalışmalarına devam eden Sabire Elen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19'la yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Elen, söz konusu paylaşımın da bu yorgunluk üzerine ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez binada çalışıyordum, dün itibariyle bu polikliniğe görevlendirildim. Aşı çalışmalarındaki yorgunluğu belirten bir tweet paylaşmıştım. Çünkü dün burada aşırı derece aşıya rağbet vardı, bu bizi çok mutlu etti. Bunun yorgunluğuyla alakalı paylaşım yapmıştım. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın bunu fark edip alıntılaması beni ziyadesiyle mutlu etti. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel. Çünkü biz burada kocaman bir aileyiz. Hepimiz bu savaşın bitmesi için uğraşıyoruz dün de bu emeklerimin görülmüş olması beni çok çok mutlu etti."

Bakan Koca'nın 'Bu fedakarlıklar unutulmayacak' paylaşımı Sabire Hemşireyi mutlu etti
Bakan Koca'nın 'Bu fedakarlıklar unutulmayacak' paylaşımı Sabire Hemşireyi mutlu etti
Bakan Koca'nın 'Bu fedakarlıklar unutulmayacak' paylaşımı Sabire Hemşireyi mutlu etti
Bakan Koca'nın 'Bu fedakarlıklar unutulmayacak' paylaşımı Sabire Hemşireyi mutlu etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Hande Ataizi Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca'nın "Bu fedakarlıklar unutulmayacak" paylaşımı Sabire Hemşireyi mutlu etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:56:04. #1.16#

title