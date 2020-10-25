Bakan Kasapoğlu'ndan Macaristan'da şampiyon olan milli judoculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Macaristan'da şampiyon olan milli judoculara tebrik

25.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:24
Bakan Kasapoğlu'ndan Macaristan'da şampiyon olan milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan milli judocular Vedat Albayrak ile Kayra Sayit'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan milli judocular Vedat Albayrak ile Kayra Sayit'i tebrik etti.

Kasapoğlu, organizasyonda erkekler 81 kiloda altın madalya kazanan Vedat Albayrak ile kadınlar +78 kiloda altın madalya alan Kayra Sayit için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam'da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden milli sporcularımız Vedat Albayrak ile Kayra Sayit'i kutlarım. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan sporcularımızın bu başarıları, ülke sporumuzun geleceği adına bizlere büyük bir sevinç yaşatıyor. Başarılı sporcularımızın daha nice başarılar elde edeceklerine inancım tam. Madalya kürsüsünde yer alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, bu kıymetli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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