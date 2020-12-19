Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere 13 madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.