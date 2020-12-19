Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

19.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:16
Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere 13 madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere 13 madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.

Bakan Kasapoğlu kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:18:36. #1.14#
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