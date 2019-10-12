Bakan Kasapoğlu İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti

12.10.2019 21:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak kutladı.



Bakan Kasapoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde 14.933 puan alarak altın madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı telefonla aradı. Dünya Şampiyonası'nda sergilediği üstün performansla bir ilki başararak tarihe geçen İbrahim Çolak'ı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarısının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da sürmesi dileğinde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan İbrahim Çolak için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde bir ilki başararak Dünya Şampiyonu olan ve tarihi başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İbrahim Çolak'a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA