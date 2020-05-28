Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı
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Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı

Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı YHT'de 2 ay sonra ilk sefer Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak" "Tren seferleri yüzde 50...

28.05.2020 07:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 07:50

Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı

YHT'de 2 ay sonra ilk sefer

Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak"

"Tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Tren biletlerine zam yapılmadı"

"Trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek"

"Biletler HES koduyla satılacak"

"Trenler her sefer öncesi dezenfekte edilecek"

Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı

Kaynak: İHA

Manşet

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