Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı YHT'de 2 ay sonra ilk sefer Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak" "Tren seferleri yüzde 50...

Bakan Karaismailoğlu, yeniden seferlere başlayan YHT'yi uğurladı YHT'de 2 ay sonra ilk sefer Bakan Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yarı kapasiteyle çalışacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satılmayacak" "Tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Tren biletlerine zam yapılmadı" "Trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek" "Biletler HES koduyla satılacak" "Trenler her sefer öncesi dezenfekte edilecek" Kaynak: İHA